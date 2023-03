Busverbindung Mals – Landeck: Langersehnter Wunsch wird realisiert

Viele Pendler und Student in der westlichen Landeshälfte fordern seit langem eine schnellere Busverbindung vom Obervinschgau über Landeck nach Innsbruck. „Mit der Realisierung dieser Direktverbindung wird endlich ein wichtiges Anliegen des Vinschgaus umgesetzt. Die neue Verbindung bringt für viele Penlder:innen einen klaren Vorteil mit sich!“, unterstreicht Bezirksobmann Albrecht Plangger.„Auch für die Student:innen war die bisherige Fahrzeit relativ lang und der Umstieg teilweise knapp bemessen, sodass die Busverbindung keine attraktive Alternative zum PKW darstellte. Das ändert sich nun mit der neuen Direktverbindung!“, freut sich Bezirksjugendreferent Matthias Tappeiner.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider kann diesen Punkt nur hervorheben: „Dieses Projekt stellt den konkreten Anwendungsfall in der Zusammenarbeit der Europaregion dar: Es lässt die Landesteile ein stückweit näher aneinanderrücken und bietet der Bevölkerung einen klaren Mehrwert“.Zufrieden zeigt sich auch Landtagsvizepräsident Sepp Noggler. „Der Vinschgau und das Tiroler Oberland pflegen seit jeher einen intensiven Austausch. Diese direkte und deshalb attraktive Verbindung stellt hierbei eine weitere, wesentliche Facette dar“, so Noggler.