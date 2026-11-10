„Ich habe nichts gegen gebratenes Huhn, ganz im Gegenteil. Aber angesichts der vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Touristen, die die Dolomiten besuchen, warten wir nun auf die Eröffnung einer Art Sushi-Schutzhütte.“ <BR \/><BR \/>Mit diesen Worten kommentiert der Präsident des italienischen Alpenvereins CAI Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, die Nachricht, dass eine internationale Fast-Food-Kette für gebratenes Huhn künftig auch in hochgelegenen Gebieten vertreten sein will.<BR \/><BR \/> Laut Zanella dürfe sich die Diskussion nicht auf die beiden Fälle Madonna di Campiglio und Cortina beschränken, sondern müsse weiter gefasst werden. „Berücksichtigt werden müssen auch bestimmte Einrichtungen mit Hallenbad, Sauna und Gourmetrestaurant, ganz zu schweigen von den Whirlpools in den Zimmern. Bei Übernachtungspreisen von 300 bis 400 Euro pro Nacht kann man nicht mehr von Schutzhütten sprechen, sondern allenfalls von Resorts, Restaurants oder Luxushotels. Und diese sollten deshalb auch keine öffentlichen Förderungen erhalten, die eigentlich für Schutzhütten bestimmt sind“, sagt er. <BR \/><BR \/>„Es wäre an der Zeit, auch hier etwas Ordnung zu schaffen: Eine Schutzhütte soll eine Schutzhütte sein, andernfalls soll sie ein Restaurant betreiben“, schließt Zanella.