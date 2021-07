Calderoli in Bozen: „Habe die Autonomie stets verteidigt“

„Es war ein gutes Treffen, ich freue mich darauf, Mitglied der Sechserkommission zu sein“, zitiert die italienische Nachrichtenagentur ANSA Roberto Calderoli bei seinem Besuch in Bozen anlässlich der italienweiten Unterschriftensammlung für die Referendumskampagne der Lega zum Thema Justiz, die an diesem Wochenende auch in Südtirol gestartet ist.„Ich habe mich Südtirol schon immer sehr verbunden gefühlt und bin stolz darauf, das Mailänder Abkommen mitverfasst zu haben“, so Calderoli. Auch habe er sich stets für die Autonomie eingesetzt, wenn diese angegriffen wurde.Beim Zusammentreffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher im Laurin sei man sich in vielen Punkten einig gewesen, sowohl in Angelegenheiten der Zwölfer- als auch der Sechserkommission.Im Gespräch ging es unter anderem um die Durchführungsbestimmungen zu Friedensrichtern, zur Volkszählung und zur Verlängerung von Arztverträgen bis zur Zweisprachigkeitsprüfung.

