Cameron: Kein britischer Bodeneinsatz für Hilfslieferungen

Zuvor hatten britische Medien über angebliche Überlegungen der Regierung berichtet, Hilfslieferungen von britischen Soldaten an Land bringen zu lassen. Dabei geht es auch um den Bau eines temporären Hafens.Cameron sagte, Großbritannien spiele bei den internationalen Hilfslieferungen eine wichtige Rolle und helfe, Güter von Zypern zum israelischen Hafen Ashdod oder an den Strand in Gaza zu bringen. Dabei diene das britische Landungsschiff „RFA Cardigan Bay“ als eine Art Logistikknotenpunkt abseits des Piers.Doch es sei nicht nötig, dass britische Soldaten die Hilfsgüter an Land bringen, sagte der frühere konservative Premierminister. „Es gibt andere Leute, die das machen können.“ Dazu würden wahrscheinlich Auftragnehmer eingesetzt.