Carabinieri suchen zweisprachige Unteroffiziere

„Mit dem Ausbildungswettbewerbs der Carabinieri für zweisprachige Unteroffiziersanwärter können wir eine Antwort auf das zunehmende Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung geben. Denn um die Nähe zu den Bürgern zu erreichen und für sie ein Bezugspunkt zu werden, muss man ihre Sprache sprechen“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Vorstellung des Wettbewerbes, denn „auch Südtiroler Jugendlichen könnten die Ausbildung und die mögliche Arbeit als Stationskommandant gute Perspektiven bieten.“





Für General Ugo Cantoni, der die Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol befehligt, ist dieser Wettbewerb mittlerweile ein bewährter Bestandteil in der Entwicklung des Carabinieri-Dienstes auf lokaler Ebene. „Der Ausbildungslehrgang bereitet nicht nur neue Carabinieri-Unteroffiziere auf ihre Tätigkeit in einer der insgesamt 80 auf ganz Südtirol verteilten Carabinieri-Stationen vor“, erklärte Cantoni. „Durch Anwärter mit Kenntnissen in beiden Landessprachen gelingt es uns vor allem auch, die Qualität unserer Arbeit wesentlich zu verbessern.“Der regionale Carabinieri-Kommandant gab Einblick gemeinsam mit Landeskommandant Cristiano Carenza in den neu ausgeschriebenen Wettbewerb: Zu besetzen sind wiederum 24 Stellen. Bis zum 12. Dezember können sich junge Erwachsene zwischen 17 und 26 Jahren, die im Besitz eines Abschlussdiploms für die Oberschule sind, bewerben. Wer bereits bei den Carabinieri Dienst leistet, kann sich auch bis zu einem Alter von 30 Jahren bewerben. Weitere Voraussetzung ist der Zweisprachigkeitsnachweis B2.Wer von den zweisprachigen Bewerbern zur Ausbildung zugelassen wird, absolviert ein 3-jähriges Studium (2020-23) an einer der Ausbildungsstätten der Streitkräfte in Florenz mit Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften und tritt dann mit dem Grad eines „Maresciallo“ seinen Dienst in Südtirol an. Weitere Informationen erteilt das Kommando der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol.Um Teilnahme am Wettbewerb kann bis zum 12. Dezember 2019 ausschließlich online auf der Webseite der Carabinieri www.carabinieri.it angesucht werden. Die Vordrucke stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

lpa/stol