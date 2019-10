Caramaschi geht in die zweite Runde

Ursprünglich hatte er eine solche ausgeschlossen, nun will der 73-Jährige aber doch noch „einige wichtige Projekte zu Ende bringen“.





„In Kürze werde ich mit meinen Koalitionspartnern Gespräche aufnehmen“, kündigte Caramaschi am Montag an. Er wolle wissen, ob die bisher geleistete Arbeit gut war und ob eine weitere Zusammenarbeit in Frage kommt.

pir