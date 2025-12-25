„Nach über 20 Jahren in der öffentlichen Verwaltung ist es Zeit für neue Herausforderungen“, erklärt Plaseller auf Nachfrage.<BR \/><BR \/>Plaseller war 2004 in den Landesdienst eingetreten, 2014 (bis 2018) wurde sie persönliche Referentin von Landesrätin Waltraud Deeg, gleichzeitig übernahm sie 2015 die Leitung des Landesressorts Familie, 2020 wurde sie dann Direktorin der Landesfamilienagentur. Nun hat sie ihre Kündigung eingereicht und wird die Agentur mit Mitte März verlassen. <BR \/><BR \/><b><BR \/>Sorgfältige Übergabe für reibungslosen Weiterführung der Agentur<\/b><BR \/><BR \/>Ihre Nachfolge wird per Ausschreibung ermittelt. „Ich hänge schon an der Agentur und auch an meinen Mitarbeitern“, sagt Plaseller. Ihre Aufgabe sei interessant und nie langweilig gewesen. „Doch wenn ich in meinem Berufsleben noch etwas anderes machen will außerhalb der öffentlichen Verwaltung, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“ <BR \/><BR \/>Die Agentur sei fachlich gut aufgestellt, insbesondere seit der Reorganisation, die eine genaue Verteilung der Verantwortlichkeiten gebracht habe, heißt es aus dem Ressort von Landesrätin Rosmarie Pamer. <BR \/><BR \/>„Wir arbeiten in den nächsten Monaten an einer sorgfältigen Übergabe, damit alles reibungslos weiterlaufen kann“, erklärt die Familienlandesrätin. Carmen Plaseller verfüge über große Erfahrung „und wird den Prozess kompetent begleiten“.