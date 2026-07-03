Damit bleibt vorerst ungeklärt, ob der Naturbadeteich ohne eine neuerliche Ausschreibung vergeben werden darf und somit in den Sommermonaten noch öffnen kann.<BR \/><BR \/>Gestern Nachmittag kam es zudem zu einer Aussprache zwischen Innerhofer und der Spitze der Tauferer SVP. Dabei wurde der Opposition Einsicht in die Unterlagen der „Cascade“ gewährt. Das Gespräch bezeichnete der Alleinverwalter im Anschluss als wertvoll. „Mehrere Unklarheiten konnten ausgeräumt werden“, sagte Innerhofer.<BR \/><BR \/>Weiter offen bleibt auch die Frage der Sauna-Abos, die nach der Schließung der Einrichtung nicht mehr genutzt werden können. Innerhofer, der nach eigenen Angaben selbst betroffen ist, empfiehlt den Inhabern der Jahreskarten, eine Sammelklage gegen den bisherigen Konzessionär anzustreben. Die Verantwortung für die offenen Verpflichtungen liegt aus seiner Sicht kalr beim bisherigen Betreiber.<BR \/><BR \/>Bis das Landesgericht eine Entscheidung fällt, bleibt damit ungewiss, wie es mit der „Cascade“ weitergeht und ob der Naturbadeteich im Sommer noch öffnen kann.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/cascade-in-sand-in-taufers-liegen-die-nerven-blank" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a> liefern sich Opposition und Gemeindeführung zur „Cascade“ einen öffentlichen Schlagabtausch, in den sozialen Netzwerken wird teils heftig und unter der Gürtellinie diskutiert, Kommentare gelöscht, Profile offline gestellt sowie Erklärungen und Distanzierungen veröffentlicht. Die Debatte setzt Bürgermeister Josef Nöckler und Sportcenter-Alleinverwalter Reinhard Innerhofer hörbar zu.