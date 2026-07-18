Unionsfraktionschef Jens Spahn tritt angesichts der Debatte um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA zurück. Das geht aus einem Schreiben Spahns an die Mitglieder der CDU\/CSU-Fraktion hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.<BR \/><BR \/>Spahn hat am Samstag die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) schriftlich über seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender in Kenntnis gesetzt. Abgeordneter des Bundestages bleibt Spahn.<BR \/><BR \/>Alexander Hoffmann, erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender, übernimmt bis zu den Neuwahlen interimistisch den Vorsitz.