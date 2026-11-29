Bei seinem Amtsantritt im März fanden ihn noch 50 Prozent der Chilenen gut, inzwischen sind es nur noch 23 Prozent, wie das Institut Criteria herausfand. Und fast acht von zehn Chilenen sind dagegen, dass Justizminister Fernando Rabat im Amt bleibt.<BR \/><BR \/>Ende Oktober hatte Kast die Verringerung der Strafen für die verurteilten Sexualstraftäter zwar im Fernsehen kritisiert. Keine Begründung könne gegenüber einem Opfer rechtfertigen, „dass sein Angreifer früher aus dem Gefängnis kommt“, sagte er. Der Staat habe seine Pflicht nicht erfüllt. Vergangene Woche betonte der Präsident aber: „Der Minister hat meine volle Unterstützung.“<BR \/><BR \/>Der Justizminister ging im Oktober davon aus, dass „die große Mehrheit“ der betroffenen Sexualstraftäter inzwischen freigelassen wurde. Er wird auch im eigenen, konservativen Lager für seine Dekrete zur Haftverschonung für die Kinderschänder kritisiert.<BR \/><BR \/>Am Montag muss er sich einem Votum der Parlamentsabgeordneten stellen, das die Opposition beantragt hat. Wenn das Votum gegen Rabat ausfällt, wird er suspendiert und der Senat muss später entscheiden, ob er seines Amtes ganz enthoben wird.<BR \/><BR \/>Die Opposition wirft Rabat auch vor, Hafterleichterungen für drei Verurteilte angeordnet zu haben, die wegen Verbrechen unter der Militärdiktatur von Augusto Pinochet verurteilt worden waren, wobei internationale Standards missachtet worden seien. Auch der weit rechts stehende Präsident Kast hatte in der Vergangenheit die Militärdiktatur verteidigt.<BR \/><BR \/>Nach Ansicht des Politologen Mauricio Morales will Kast sich nicht von denjenigen „demütigen“ lassen, die den Kopf seines Ministers fordern. Der Präsident wolle beweisen, dass er eine „disziplinierte und geeinte“ Koalition habe, die den Sturz von Rabat im Kongress verhindern werde. „Aber dieser Fall trägt dazu bei, dass die Bevölkerung die Regierung als besonders ungeordnet und launisch wahrnimmt.“<h3>\r\nRegierung verteidigt Strategie<\/h3>Die Regierung verteidigt ihre Strategie der Härte gegenüber Straftätern und führt den Rückgang von 18 Prozent bei Morden in diesem Jahr auf die Polizei- und Grenzschutz-Kräfte zurück, obwohl die Tendenz schon unter dem linksgerichteten Vorgänger Gabriel Boric so war. Präsident Kast wollte auch die Verfassung ändern, um den Ausnahmezustand verhängen und äußerst scharfe Sicherheitsregeln anordnen zu können, doch erhielt er keine ausreichende Unterstützung dafür im Kongress.<BR \/><BR \/>Die Opposition wirft Rabat vor, den Strafnachlass für die Sexualstraftäter ohne vorherige Anordnung durch ein Gericht getroffen zu haben. Der Minister hatte sich damit gerechtfertigt, dass er ein Urteil des Obersten Gerichtshofes umgesetzt habe, demzufolge ein Gesetz von 2022, das Strafnachlässe für Kinderschänder verbietet, nicht rückwirkend angewandt werden könne. Der vorherige Präsident Boric hatte Strafnachlässe in solchen Fällen verweigert - außer wenn Gerichte ihn dazu zwangen. Infolge des Skandals hat die Regierung nun alle neuen Dekrete in dem Bereich suspendiert.<BR \/><BR \/>Im Zentrum der Hauptstadt Santiago demonstrierten am Mittwoch Tausende Frauen gegen den Minister, sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Rabat raus“. Die 60-jährige Janet Piñedra machte deutlich: „Wenn er nicht darüber (über den parlamentarischen Weg) abtritt, werden wir Bürger ihn rausholen.“<BR \/><BR \/>Politologe Morales meint, der Sturz von Justizminister Rabat wäre eine schwere Niederlage für die Regierung von Kast - aber auch eine Erleichterung: „Ohne Rabat wird das Leben für den Präsidenten sehr viel einfacher sein.“