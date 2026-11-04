APEC ist die Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Der Gipfel findet am 18. und 19. November in der chinesischen Metropole statt. Das hat insbesondere Sorgen mit Blick auf den Ukraine-Krieg geweckt: Befürchtet wird, dass die drei Länder für Kiew nachteilige Vereinbarungen treffen könnten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte kürzlich vor einer „Neuaufteilung der Einflusssphären“. Allerdings ist noch unklar, ob Trump, Putin und Xi bei einem Treffen tatsächlich über den Ukraine-Krieg sprechen würden.<h3>\r\nChina sieht Ukraine-Krieg als europäischen Konflikt<\/h3>Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei seiner China-Reise vergangene Woche in einem Interview mit dem Sender ARD, er habe Präsident Xi „direkt“ darauf angesprochen. „Und man konnte die Irritation in seinem Gesicht feststellen, weil er anschließend auch gefragt hat, woher solche Gerüchte kommen.“ Xi habe gesagt, dass „keinerlei Vorbereitung für einen Ukraine-Gipfel unter Beteiligung der USA, Russlands und China am Horizont“ sei, betonte Steinmeier. „Er hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen.“<BR \/><BR \/>Trump hat im Ukraine-Krieg wiederholt pro-russische Standpunkte vertreten und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj kritisiert. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar; Kiew und der Westen werfen China dagegen vor, Russlands Krieg entscheidend zu unterstützen.