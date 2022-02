China lehnt Sanktionen gegen Russland ab

„Wir sind konsequent gegen alle illegalen, einseitigen Sanktionen“, hatte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Mittwoch gesagt.„Seit 2011 haben die USA mehr als 100 Sanktionen gegen Russland verhängt. Haben diese US-Sanktionen irgendein Problem gelöst?“, fragte die Sprecherin weiter.Bei einer Verurteilung des Angriffs Russlands auf die Ukraine im UNO-Sicherheitsrat hatte sich Peking enthalten. Die entsprechende Resolution scheiterte ohnedies am Veto Russlands. Der UNO-Sicherheitsrat soll noch am Sonntag zur vierten Dringlichkeitssitzung wegen des Krieges in Osteuropa in New York zusammenkommen.Indes wurde Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen.Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und die EU-Kommission haben zudem Maßnahmen gegen die russische Zentralbank vereinbart. Der russische Präsident Wladimir Putin werde daran gehindert, seine Kriegskassen zu nutzen.

apa