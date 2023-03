China verärgert über U-Boot-Plan der USA und ihrer Partner

Die 3 Staaten zeigten eine „typische Denkweise des Kalten Krieges“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag. Die jüngste gemeinsame Erklärung der drei Staaten zeige, dass sie unbeirrt einen „falschen und gefährlichen Weg“ beschritten, um „ihre eigenen geopolitischen Interessen“ durchzusetzen.Die Bedenken der internationalen Gemeinschaft würden völlig ignoriert. Zuvor hatten US-Präsident Joe Biden und die Regierungschefs Großbritanniens und Australiens, Rishi Sunak und Anthony Albanese, am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen in San Diego einen konkreten Zeitplan für die Ausrüstung Australiens mit atomgetriebenen U-Booten angekündigt, um die militärische Abschreckung im indopazifischen Raum zu stärken.