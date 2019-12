Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Die traditionelle Weihnachtsprozession nach Bethlehem begann am Dienstag in Jerusalem. Der Wagenkonvoi mit etwa 40 Fahrzeugen wurde angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa. Er sollte später in Bethlehem auch die Mitternachtsmesse zelebrieren.





Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Zu den Feiern kommen arabische Christen sowie Pilger.Auch in Nazareth im Norden Israels war am Dienstag eine Weihnachtsparade geplant. Im Dezember und Jänner wird im Heiligen Land mit rund 165 000 christlichen Besuchern gerechnet, wie das israelische Tourismusministerium mitteilte.Zur Mitternachtsmesse wird auch der palästinensischer Präsident Mahmoud Abbas erwartet. Mehrere Dutzend palästinensische Christen aus dem blockierten Gazastreifen haben israelische Reisegenehmigungen nach Jerusalem und in das Westjordanland erhalten. Christen machen in Israel und den palästinensischen Gebieten nur rund zwei Prozent der Bevölkerung aus.

