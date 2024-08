CIA gab Hinweis zu Terror-Plänen bei Swift-Konzert

Man habe Information über 4 Personen mit Bezug zum „Islamischen Staat“ erhalten, die einen Anschlag vorgehabt hätten: „Sie planten, eine hohe Zahl an Menschen - Zehntausende - bei diesem Konzert zu töten“, sagte Deputy Director David S. Cohen bei einem Summit nahe Washington, von dem die „New York Times“ berichten.Den österreichischen Behörden sei es aufgrund der Hinweise der CIA und deren internationaler Partner gelungen, den Anschlag zu verhindern. Warnungen in Sachen Terrorismus-Bekämpfung bekämen nicht immer allzu viel Aufmerksamkeit. Bei der Aktion in Wien sei das anders gewesen und so hätten hunderte von Leben gerettet werden können.