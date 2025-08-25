<i>Sehen Sie die Bilder vom Bozner Flughafen in unserer Galerie:<\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71144323_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Wie schon bei früheren Aufenthalten setzte Mattarella auf größtmögliche Zurückhaltung. Abseits offizieller Termine nutzte er die Bergidylle für Ruhe und Erholung. Einige Male mischte er sich dennoch unter die Leute: Begrüßt von vielen Einheimischen und Gästen nahm er an Sonntagsmessen in den Pfarrkirchen von Völs und Seis am Schlern teil.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Aufenthalt des Präsidenten in Südtirol hat mittlerweile beinahe ritualhaften Charakter. Seit Jahren zieht es Mattarella im August in die Dolomiten, wo er den Kontakt zur Bevölkerung sucht – ohne großes Aufsehen, aber mit spürbarer Nähe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204566_image" \/><\/div>