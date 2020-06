Conte arbeitet an Plan „Recovery Italia“

Die italienische Regierung arbeitet an einem Plan „Recovery Italia“. Dabei handle es sich um ein gezieltes Programm zur Förderung des Wirtschaftswachstums, das mithilfe des von der EU finanzierten „Recovery Fund“ umgesetzt werden soll, sagte Premier Giuseppe Conte vor der Abgeordnetenkammer am Mittwoch in Rom.