Conte erwartet Verbesserung der Corona-Lage in Italien

Der R-Wert in Italien hatte zuletzt bei 1,7 gelegen, was dafür steht, dass ein Infizierter etwa 1,7 weitere Menschen ansteckt. Für einige wenige Gebiete griff daher schon das sogenannte Szenario 4, wie das Gesundheitsministerium vergangene Woche geschrieben hatte. In diesem Szenario mit einem deutlich und systematisch über 1,5 liegenden R-Wert erfolgt die Übertragung unkontrolliert und wirkt destabilisierend auf das Gesundheitssystem.Die Regierung in Rom hatte das Land mit 60 Millionen Einwohnern in der vergangenen Woche in 3 Zonen eingeteilt – gelb, orange und rot. Zuletzt galten für mehr als die Hälfte der 20 italienischen Regionen strenge Beschränkungen. Die wirtschaftsstarke Lombardei und Südtirol gehören mit 3 weiteren zu den Roten Zonen Conte stellte eine Neueinteilung für manche Regionen in höhere Risikozonen in Aussicht. Im süditalienischen Kampanien, wo auch Neapel liegt, sind die Krankenhäuser stark überlastet. Die Region wird jedoch bislang in der niedrigsten Risikozone Gelb geführt.

dpa