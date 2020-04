Conte kündigt neues Hilfspaket mit 50 Milliarden Euro

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Dienstag vor dem Parlament in Rom ein 3. Hilfspaket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen im Wert von 50 Milliarden Euro angekündigt. Damit sollen vor allem Familien und die von der Coronakrise am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche unterstützt werden, erklärte Conte.