Conte: Mission zur Überwachung von Waffenruhe in Libyen nötig

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die Forderung nach einer Mission zur Überwachung eines Waffenstillstandes in Libyen bekräftigt. Italien sei bereit, dabei eine Rolle zu übernehmen, sagte er am Sonntag in Berlin nach Gesprächen mit UN-Generalsekretär António Guterres.