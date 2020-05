Conte ruft Italiener zum Urlaub im eigenen Land auf

„Wir können die Juwelen unseres Landes entdecken, die wir noch nicht kennen“, sagte der Regierungschef in einer Ansprache vor dem Parlament in Rom.Der Ministerpräsident versicherte, dass Italien ein sicheres Land sei. „Italien ist weltweit auf Platz 1, was Abstriche pro Einwohnerzahl betrifft. 3,17 Millionen Abstriche wurden bisher durchgeführt“, erklärte Conte.Die Regierung bemühe sich um einen Neustart des italienischen Tourismus. So wurde ein mit 50 Millionen Euro dotierter Fonds zur Förderung des Fremdenverkehrs eingerichtet. Conte berichtete weiter von dem 500-Euro-Voucher für Familien, um sie zum Urlaub in der Heimat zu bewegen.Italien will ab dem 3. Juni seine Flughäfen wieder öffnen, kündigte die italienische Verkehrsministerin Paola De Micheli an. Ab dem 3. Juni können Ausländer wieder nach Italien reisen, ohne sich danach einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen zu müssen. Damit will Italien den Tourismus wieder ankurbeln.

apa/stol