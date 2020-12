Conte schließt Impfpflicht aus

Während in Italien eine rege Debatte über die seit Sonntag laufende Impfkampagne herrscht, hat der italienische Regierungschef Giuseppe Conte die Einführung einer Impfpflicht im Land ausgeschlossen. „Ich bin zuversichtlich, dass es in Italien zu einer Massenimpfung kommen wird“, sagte der Premier bei einer Pressekonferenz zu Jahresende am Mittwoch in Rom.