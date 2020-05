Conte warnt: „Noch nicht Zeit für Partys“

„Wir konnten die Ausgangssperre abschaffen, da die Epidemiekurve unter Kontrolle ist. Niemand darf jedoch jetzt die Vorsichtsregeln ignorieren“, sagte Conte.Auch der Präsident Venetiens, Luca Zaia, rief seine Mitbürger auf, sich streng an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten. Er kritisierte Bilder von Jugendlichen, die in den Stadtzentren vor Lokalen ohne Atemschutz das Ende des Lockdowns feierten.„Es wäre absurd, wenn wir am Ende dieses langen Wegs, wieder einen Schritt zurückmachen müssten. Die Verantwortungslosigkeit von wenigen darf nicht die Gemeinschaft belasten“, sagte Zaia. „Ich vertraue auf Dialog, ich werde weiterhin versuchen, die Menschen über die Notwendigkeit zu sensibilisieren, sich an die Abstandregeln zu halten“, meinte der Präsident Venetiens.

apa