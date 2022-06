Corona: Empfehlungen bei Gottesdiensten gelockert

Mit dem gestrigen 15. Juni hat die Bischofskonferenz mitgeteilt, dass nun auch die Empfehlungen gelockert werden. So ist ab sofort nur mehr empfohlen bei Gottesdiensten in Kirchen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen sowie die Hände beim Eintritt in die Kirche zu desinfizieren.Ebenso sind bei der Kommunionspendung das Desinfizieren der Hände und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen. Bei der Spendung von Taufen, Firmungen und bei der Krankensalbung muss nicht mehr auf Hilfsmittel zurückgegriffen werden.