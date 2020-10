Corona-Fälle bei UNO: Treffen im New York abgesagt

Dies geht aus einem internen Brief des Präsidenten der UNO-Vollversammlung, Volkan Bozkir, vom Montag hervor. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.Sitzungen würden solange ausgesetzt, bis die Kontaktverfolgung abgeschlossen sei, hieß es. Diplomatenkreisen zufolge handelt es sich um einen Ausbruch in der UNO-Vertretung Nigers. Das afrikanische Land ist Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.Die letzte Sitzung am Montag hatte das mächtigste UNO-Gremium allerdings ohnehin planmäßig digital abgehalten. Erst am Dienstag sollte es wieder zu einer Präsenzveranstaltung zusammenkommen.

apa