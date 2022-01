Corona-Regeln: Das ist der Fahrplan für die kommenden Wochen

Seit dem gestrigen Donnerstag sind die 3G-Regeln ausgeweitet worden. Wer nun zum Friseur oder in einen Kosmetiksalon will, muss einen Green Pass vorweisen – man muss also geimpft, genesen oder getestet sein.Mit Ende Jänner endet – zumindest nach derzeitigem Stand – in den weißen Zonen die Maskenpflicht im Freien.Nach derzeitigem Stand soll mit Ende Jänner auch das Verbot von Partys, Konzerten und Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen aufgehoben werden.Die angeordnete Schließung von Diskotheken soll auch am 31. Jänner enden, immer vorausgesetzt, die epidemiologische Lage lässt dies zu und die Maßnahmen werden nicht verlängert.Alle über 50-jährigen Bürger in Italien, die bis zum 1. Februar nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, müssen eine einmalige Strafe von 100 Euro bezahlen – diesbezüglich gibt es eine kontroverse Debatte Ebenfalls am 1. Februar tritt die 3G-Pflicht für den Zugang zu Postämtern und Banken in Kraft – man muss also geimpft, genesen oder getestet sein.Ab dem 1. Februar tritt auch die 3G-Regel für den Zugang zu einer Reihe von Geschäften in Kraft. hds-Präsident Philipp Moser hat dies bereits heftig kritisiert Wer ab 15. Februar ohne Super Green Pass – also nicht geimpft oder genesen - am Arbeitsplatz erscheint, wird suspendiert, gilt als unentschuldigt abwesend und bekommt kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen. Zudem müssen diese Personen eine Strafe zwischen 600 und 1500 Euro bezahlen.Mit Ende März soll in Italien – nach derzeitigem Stand – der Notstand enden. Damit werden eine Reihe von Corona-Regeln aufgehoben.

sor