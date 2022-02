Corona-Regeln müssen auch für Politiker gelten

Es schaut gut aus. Zumindest die meisten Experten gehen davon aus, dass wir die Corona-Pandemie nach 2 langen Jahren so langsam überwinden. Nichtsdestotrotz ist immer noch Vorsicht geboten. Denn wie wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, hatte dieses Virus immer wieder Tricks auf Lager und brachte neue Varianten hervor.Dies ist auch der Grund, warum die italienische Regierung Anfang Jänner beschloss, eine Impfpflicht für über 50-jährige Bürger und eine 2G-Pflicht für ebendiese am Arbeitsplatz einzuführen. Gerade ab 50 nämlich steigt das Risiko für ungeimpfte Personen, bei einer Corona-Infektion einen schweren Verlauf zu erleiden.Die Verordnung der italienischen Regierung hat ihr Ziel erreicht. Rund 90 Prozent der über 50-jährigen Bürger in Italien sind geimpft. Einen kleinen Teil Bevölkerung – auch das mussten wir in den vergangenen Monaten lernen – wird man weder mit Argumenten noch mit irgendwelchen Verordnungen überzeugen können.Der allergrößte Teil der Bürger aber nahm seine Verantwortung wahr, hielt sich an die Corona-Verordnungen, ließ sich impfen und erfüllt und akzeptiert die 2G-Regel, damit wir diese Pandemie endlich hinter uns lassen.Bloß für eine Gruppe gilt die 2G-Regel nicht: für Politiker. Ganz genau. Für Landtagsabgeordnete, für Bezirks- oder Gemeinderäte, die über 50 Jahre alt sind, gilt auch weiterhin die 3G-Regel. Da stellt sich die Frage: Wie soll ein normaler, über 50 Jahre alter Südtiroler Bürger verstehen, warum ein gleichaltriger Landtagsabgeordneter sich nicht an dieselben Regeln halten muss wie er?Ist es nicht so, dass Politiker eigentlich eine Vorbildfunktion für die Bevölkerung ausüben sollten? Von der Bevölkerung wird monatelang das Einhalten der Corona-Regeln verlangt, selbst diskutiert man aber wochenlang, ob Politiker nun auch der 2G-Regel unterliegen sollten, oder besser doch nicht.Nein, so wird das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik nicht wachsen, ganz im Gegenteil: Die Politikverdrossenheit wird weiter zunehmen.Es sind vor allem Teile der Opposition im Landtag, aber auch der Mehrheit, die sich vehement gegen eine 2G-Pflicht für Politiker wehren.Die SVP hat zwar gemeinsam mit einigen weiteren Abgeordneten des Landtags einen Begehrensantrag nach Rom geschickt, um das Parlament aufzufordern, auch für die Politik die 2G-Pflicht einzuführen. Aber ganz ehrlich: Ob ein Begehrensantrag an das Parlament in Rom Erfolg hat, ist wohl mehr als fraglich.Wenn es die Mehrheit im Landtag wirklich ernst meint mit der Einführung der 2G-Pflicht für Politiker, dann könnte sie ja versuchen, einen Sonderweg zu gehen. Im Frühjahr 2020, nach dem ersten Lockdown, hat es ja auch geklappt. Warum nicht auch dieses Mal? Einen Versuch wäre es allemal wert. Und dem Ansehen der Politik täte es gut.

sor