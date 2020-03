Rom prüft Verlängerung der Corona-Ausgangssperre

De Micheli versicherte, dass es keine Engpässe bei den Warenlieferung gebe. Dies sei der „außerordentlichen Arbeit“ der Mitarbeiter im Transport- und Logistikbereich zu verdanken. „Wir haben die EU-Länder überzeugt, freien Zugang zu unseren Waren zu geben. Sie vertrauen der Gründlichkeit unserer Kontrollen“, sagte die Ministerin.Die italienische Regierung und auch die Südtiroler Landesregierung wiederholten ihren Appell an die Italiener und Südtiroler, zu Hause zu bleiben. Am Dienstag wurden 2503 Todesfälle gemeldet, das sind 345 mehr als am Montag. Die Zahl der Infizierten stieg um 2989 Personen auf 26.062.

apa/stol