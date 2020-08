Corona-Situation laut Experten erwartungsgemäß: Regeln beachten

Mit den genauen Daten zur Verbreitung des Coronavirus in Südtirol und deren Auswertung durch Experten, hat sich die Landesregierung am Dienstag bei ihrer Sitzung befasst. Laut Experten entspricht die Situation derzeit den Erwartungen und das Coronavirus ist aktuell noch nicht so weit verbreitet wie im Frühling, obwohl es in den vergangenen Tagen immer mehr Infizierte gab als zu Sommerbeginn.Die letzthin gestiegene Zahl der Infizierten lasse sich auf Südtiroler Reiserückkehrer vor allem aus Ostländern, auf nach Südtirol kommende Arbeiter aus dem Ausland und auf einige Urlauber in Südtirol in bestimmten Destinationen zurückführen, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.Wenn die Situation weiter so bleibe, seien keine weiteren Maßnahmen nötig, denn die Infektionsherde und -ketten seien bisher nachverfolgbar, fasste der Landeshauptmann die Beurteilung der Experten zusammen.„Wir müssen weiterhin alle Grundregeln zum Schutz des Coronavirus, wie Händewaschen, Abstand halten und Mundschutztragen einhalten, damit das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben weiter gehen kann“, unterstrich der Landeshauptmann. Auch sollten zusätzliche Risiken wie beispielsweise durch Großveranstaltungen von vornherein vermieden werden, so Kompatscher.

