Corona-Stopp im Parlament in Rom

Ob die Vorsichtsmaßnahme über den Tag hinaus ausgedehnt werde, sei noch offen, sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass 2 Senatoren der in Rom mitregierenden 5-Sterne-Bewegung positiv auf das Coronavirus getestet worden waren ( STOL hat berichtet ).Sie seien in häuslicher Isolierung, alle anderen Senatoren der 5-Sterne-Bewegung würden getestet. Ein erkrankter Senator sagte der Nachrichtenagentur Ansa, er habe Symptome wie Fieber.In Italien ist die Corona-Pandemie nach Experten-Einschätzung aktuell zwar unter Kontrolle, doch steigende Infektionszahlen sorgen in dem Mittelmeerland für Angst. Am Dienstag hatten die Behörden mehr als 1600 neue Fälle registriert, es gab weitere 24 Covid-19-Tote.

dpa