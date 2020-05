Corona: Wer darf über die Grenze fahren?

‼️ Wichtige Information für alle, die auf österreichischer Seite sowie in benachbarten Ländern arbeiten, studieren oder... Pubblicato da Philipp Achammer su Venerdì 8 maggio 2020

Landesrat Philipp Achammer klärte am Samstag auf Facebook mit einem Beitrag auf, wer die Grenze passieren kann. Demzufolge werden nach Klärung mit den zuständigen Behörden:– Mitarbeiter von Unternehmen mit Sitz in Südtirol für nachgewiesene Arbeitserfordernisse,– Studierende, die eine unaufschiebbare Notwendigkeit im Rahmen ihres Studiums vorweisen können sowie– Familienmitglieder und Verwandte mit besonders berücksichtigungswürdigenden Gründenden so genannten „lavoratori transfrontalieri“ (DPCM vom 26.04.2020) gleichgestellt. Achammer erklärt, dass diese Personen - sofern der Auslandsaufenthalt nicht länger als 72 Stunden dauert - nach Wiedereintritt in Italien nicht in eine 14-tägige Quarantäne müssen.Sollten nach Rückkehr jedoch Symptome auftreten, sei dies unmittelbar dem Sanitätsbetrieb zu melden.

