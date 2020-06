Coronakrise: EU-Sondergipfel zum Wiederaufbau in Brüssel

Das Treffen beginne am Freitag, den 17. Juli, um 10.00 Uhr im Europa-Gebäude, teilte ein Sprecher des EU-Ratspräsidenten am Dienstag auf Twitter mit.Es handelt sich dabei um das erste physische Treffen der EU-Spitzen seit Beginn der Coronakrise. Ein erster EU-Videogipfel am Freitag zum Wiederaufbauplan der EU-Kommission war ergebnislos zu Ende gegangen.

apa