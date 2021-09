Coronaschutzimpfung: „Es ist noch nicht zu spät“

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind nun über 60 Prozent (60,6 Prozent) der Südtiroler geschützt, das sind 324.510 Personen. Bezieht man die Erstimpfungen in diese Zahlen mit ein, dann haben 64 Prozent der Südtiroler bereits einen Nadelstich erhalten. Bezogen auf die impfbare Bevölkerung beträgt der Anteil 73 Prozent. Seit Impfbeginn Ende Dezember 2020 wurden in Südtirol 631.096 Impfdosen verabreicht.Doch trotz dieser Zahlen muss gesagt werden: Es reicht nicht, um dem Virus Einhalt zu gebieten, denn noch viel zu viele sind nicht geimpft und tragen das Virus weiter, schreibt der Sanitätsbetrieb in einer Aussendung. Die „Pandemie der Ungeimpften“ ist bereits im Gange, wie Zahlen der Infizierten und Hospitalisierten zeigen. Die gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät, um sich impfen zu lassen und damit geschützt über den Winter zu kommen.Landesrat Thomas Widmann betont: „Betroffen von einer Corona-Infektion sind nun vor allem jüngere und nicht geimpfte Personen. Das gleiche Bild zeigt sich auf den Covid-19-Abteilungen in den Krankenhäusern und den Covid-19-Intensivstationen. Solange das Virus noch so viele ungeschützte Personen antrifft, wird die Pandemie weiterhin unseren Alltag bestimmen. Deshalb mein dringender Appell: Lassen Sie sich impfen!“Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, Florian Zerzer, stößt in dasselbe Horn: „Es ist genügend Impfstoff vorhanden, um alle Südtirolerinnen und Südtiroler schützen zu können. Der Entschluss, sich impfen zu lassen und so mitzuhelfen, die erneute Steigerung der Infektionszahlen zu bremsen, muss aber von jedem Bürger und jeder Bürgerin selbst kommen. Angesichts der Entwicklung hoffe ich wirklich, dass sich viele, die bisher gezögert haben, sich nun doch zur Impfung entschließen werden.“Das Angebot zur Coronaschutzimpfung sei in Südtirol jedenfalls umfassend – auch für Kurzentschlossene, schreibt der Sanitätsbetrieb: Neben den großen Impfzentren im Lande, die neben vorgemerkten Terminen wöchentlich auch einen freien Impftag ohne Vormerkung anbieten, touren weiterhin die Impfbusse durch Südtirol. Auch dort ist keine Vormerkung notwendig. Bisher waren das mit den Impfbussen geschaffene Impfangebot mit 34.543 verabreichten Impfungen eine regelrechte Erfolgsgeschichte, die noch bis Ende September weitergeführt wird.

stol