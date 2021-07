Coronaschutzimpfung: Online-Vormerkung ab Freitag wieder möglich

Nach Anpassungsarbeiten ist es nun ab Freitag, 30. Juli wieder möglich, Vormerkungen auch bequem online zu tätigen . Nicht nur die Auflagen, die die italienische Regierung ab Anfang August beschlossen hat, haben in den letzten Tagen zu einer starken Nachfrage nach Impfungen geführt.„Je mehr Personen geimpft sind, desto geschützter sind wir. Gerade deshalb bauen wir das Impfangebot aus und bieten beispielsweise ab dieser Woche gleich 3 Impfbusse, ab nächster Woche 4 Busse , die durch das ganze Land fahren, an“, so Landesrat Thomas Widmann.Generaldirektor Florian Zerzer bedauert, dass gerade in dieser Zeit der gestiegenen Nachfrage die online-Vormerkung für Impfungen aufgrund einer Anpassung überarbeitet werden musste und somit für einige Tage stillstand: „Wir haben so schnell wie möglich daran gearbeitet, diese Möglichkeit wieder einzuführen, was uns jetzt gelungen ist: Ab Freitag, 30. Juli, 8 Uhr, kann der Online-Dienst wieder in Anspruch genommen werden. Da es sich um eine Software-Anpassung handelt, muss als zusätzliche Sicherheit ein Teil der Nummer der Gesundheitskarte eingeben werden. Gerade die jungen Menschen, die sich jetzt vielfach anmelden, schätzen es, wenn sie sich online von zu Hause aus oder von unterwegs vormerken können, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es war uns deshalb wichtig, diesen Dienst wieder so schnell wie möglich anzubieten. “

