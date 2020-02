Coronavirus: Conte ruft Italien zu nationaler Geschlossenheit auf

Im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Mittwochausgabe) verteidigte der Regierungschef die von seinem Kabinett bisher ergriffenen Maßnahmen zur Coronavirus-Eindämmung. „Wir verfügen über die besten Experten. Jeder ist aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten. Die Zahl der Infektionsfälle darf uns nicht beunruhigen. Sie sind das Resultat effizienter Kontrollen“, sagte Conte.„Die Regierung arbeitet kompakt zur Bewältigung eines Notstands, mit dem wir uns bisher noch nie gemessen hatten. Wir tun dies mit Mut und Entschlossenheit“, erklärte der Premier. Seine Regierung habe von Anfang an „angemessene Maßnahmen“ zur Eindämmung des Virus ergriffen. Unter anderem habe Italien die Flugverbindungen zu China unterbrochen. „Mit den direkten Flügen landen 12.000 Menschen pro Woche aus China in Italien. Mit diesen Zahlen hätten wir kein effizientes Quarantäne-System organisieren können“, sagte Conte.Der Premier kündigte Stützungsmaßnahmen zur Förderung der Wirtschaftssektoren, die am stärksten die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Notstands zu spüren bekommen. Eine dementsprechende Verordnung will die Regierung laut Medienangaben am Freitag verabschieden.In Italien wurden bisher 11 Todesfälle und 325 Infektionsfälle gemeldet, die meisten davon in der Lombardei. 9 Todesopfer gab es in der Lombardei, 2 in Venetien.

apa