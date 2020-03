Südtirol schließt einige Schulen

Auf der anschließenden Pressekonferenz berichtete Landeshauptmann Arno Kompatscher von bisher 4 Touristen aus Deutschland, die nach ihrem Urlaub in Südtirol bei ihrer Rückkehr nach Deutschland positiv auf Covid-19 getestet wurden. Außerdem gebe es 9 weitere Verdachtsfälle bei heimgekehrten Touristen.Deswegen kündigte der Landeshauptmann an, dass zumindest in einigen Teilen Südtirols (u.a. Hochpustertal und Ladinien) Schulen zumindest noch für eine Woche geschlossen bleiben. Auch soll es strenge Auflage für Bars und Restaurants in den betroffenen Gebieten geben.Für den Nachmittag ist ein neues Rundschreiben des Landes mit allen Maßnahmen angekündigt.

stol