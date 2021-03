Verordnung Nr. 16 ist veröffentlicht

Landeshauptmann Arno Kompatscher, hat am Mittwoch Vormittag eine neue Verordnung (Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 16) zur Vorbeugung gegen die Verbreitung des Coronavirus unterzeichnet. Sie enthält jene neuen Maßnahmen und Präzisierungen, die der Landeshauptmann selbst im Rahmen der Pressekonferenz nach der gestrigen Sitzung der Landesregierung mitgeteilt hatte. Weiters berechtigen die Antigen-Tests an den Schulen (Nasenflügeltests) zur Ausübung sportlicher Aktivitäten, sprich zur Teilnahme an jenen erlaubten, sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen sowie Trainingseinheiten, die in der Verordnung Nr. 15 genannt sind.Zulässig sind auch didaktische Aktivitäten in Laboratorien im universitären Bereich, sofern die Anwesenheit nötig ist.Hier die Verordnung Nr. 16 im Wortlaut.

lpa