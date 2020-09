Corvara: Quorum geknackt, Rottonara bestätigt

Corvara war eine jener 28 Gemeinden, in denen die spannendste Frage nicht die Kandidaten betraf, sondern, ob das notwendige Quorum auch erreicht werden würde.Da sich genauso viele Kandidaten wie Sitze im Gemeinderat zur Wahl stellten und es auch nur einen Bürgermeisterkandidaten gab, mussten mindestens 50 Prozent der 1115 Wahlberechtigten den Gang zur Urne machen, außerdem musste die einzige Liste, in Corvara die SVP Calfosch-Pescosta-Corvara, mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen.Am Sonntag lag die Wahlbeteiligung noch sehr niedrig, bei rund 38 Prozent. Aber am Montag holten die Bürgerinnen und Bürger ihr Recht nach, insgesamt gaben 56,42 Prozent ihre Stimme ab.Bürgermeister Robert Rottonara wurde mit 62,4 Prozent der Stimmen als Bürgermeister bestätigt.

