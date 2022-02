Costa: „Ausnahmezustand wird nicht mehr verlängert“

Die Corona-Zahlen seien so, dass der Ausnahmezustand ab 31. März wohl nicht mehr verlängert werde, sagte Costa am Dienstagabend.Es sei Zeit für eine neue Phase mit schrittweisen Lockerungen. Gelockert werde zu Beginn vor allem in den Außenbereichen, so der Unterstaatssekretär in der Fernsehsendung „Porta a Porta“.Was ab April gelockert werden soll und ab wann genau, lesen Sie hier. Die Zahlen: Am Dienstag verzeichnete Italien 60.029 Neuinfektionen, 322 Personen starben an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Die Positivitätsrate in Italien liegt derzeit bei 9,9 Prozent.In Südtirol wurden am Dienstag 986 Neuinfektionen gezählt , 4 Personen starben an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Die Wocheninzidenz ist auf 887 gesunken.

