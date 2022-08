„Credo“ von Matteo Salvini sorgt für Diskussionen „Credo“ von Matteo Salvini sorgt für Diskussionen

Die Wahlkampagne der Regierungspartei Lega weckt in Italiens katholischen Kreisen einige Zweifel. Für Aufregung sorgen die Wahlplakate der Lega mit dem Wort „Credo“ (Ich glaube). Dazu werden verschiedene typische Slogans der Lega eingefügt. „Ich glaube an ein sicheres Italien“ und „Ich glaube an die Italiener, niemand darf zurückgelassen werden“, heißt es auf Plakaten mit blauem Hintergrund, die in vielen Städten zu sehen sind.