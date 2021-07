Crew der „Ocean Viking“ nimmt erneut Migranten im Mittelmeer auf

Auf dem Schiff „Ocean Viking“ befänden sich damit 65 Gerettete, hieß es. Die Crew ist seit wenigen Tagen im zentralen Mittelmeer unterwegs, um Migranten aufzunehmen, die sich von Nordafrika in meist kleinen und oft überfüllten Booten in Richtung EU aufmachen.Am Samstagabend berichtete das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dass die libysche Küstenwache mehr als 120 Menschen auf dem Mittelmeer aufnahm und zurück nach Libyen brachte.Nach einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens galten am Samstag zudem 43 Migranten als vermisst. Ihr Boot sei bei der versuchten Überfahrt aus Libyen in Richtung Europa gesunken, sagte ein Sprecher des tunesischen Roten Halbmonds.

dpa