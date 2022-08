„Da wird der Teufel an die Wand gemalt“

Foto: © br

Foto: © privat

Foto: © SVP

„Dass einem Namen von oben her aufgedrückt werden, das kennen wir noch von früher her zur Genüge“, sagt, Obmann der Ortsgruppe(im Bild). Umso mehr begrüßt er den Modus, dass diesmal die Ortsgruppen und damit die Basis Kandidaten nominieren und wählen kann. „Auch wenn die Auswahl schon ein bisschen größer sein könnte – ich bin immer für die Basiswahl gewesen“, betont er. Von einer, wie von mehreren Seiten kolportierten Richtungswahl will er jedenfalls nichts wissen. „Keine Ahnung, wer diese Polemik in die Welt setzt, aber davon kann keine Rede sein“, so Heiss.In dieselbe Kerbe schlägt, Obfrau der Ortsgruppe. „Klar habe ich Anrufe einzelner Kandidaten bekommen, aber nur mit der Bitte, dass man sie unterstütze“, sagt sie. „Meine Ortsgruppe und ich versuchen aber, uns durch nichts beeinflussen zu lassen – weder durch Anrufe noch durch Aufforderungen einzelner Parteiflügel.“ Sie finde jedenfalls gut, dass die Parteibasis die Möglichkeit hat, „von unten herauf mitzubestimmen, wer uns in Rom vertreten soll“, so Kröss.Derselben Auffassung ist auch, Obfrau der Ortsgruppe(im Bild). „Eine Basiswahl ist immer besser, als wenn einem von oben herab Namen vorgesetzt werden. Das mag ich nämlich überhaupt nicht“, sagt sie. Und wer der bessere Kandidat sei, werde sich dann bei der Basiswahl zeigen. Sie und ihr Ortsausschuss hätten schon beschlossen, an wen das Stimmrecht aus Zwölfmalgreien gehen wird. Von einer kolportierten Richtungswahl pro oder contra Landeshauptmann oder Parteiobmann will Hofer nichts wissen. „Da wird nur etwas hochgespielt, denn wir Ortsgruppen haben ja die freie Wahl“, so Hofer.Grundsätzlich „überzeugt davon, dass es besser ist, dass wir Ortsgruppen die Kandidaten nominieren und wählen“, ist, Obmann der Ortsgruppe, mit 3 Stimmrechten eine der stimmenstärksten im Vinschgau. Klar werde man von den Kandidaten umworben, sagt er. „Man merkt schon, dass die Stimmrechte einer Ortsgruppe was zählen“, sagt er. Beeinflussen lasse er sich dadurch aber nicht.Ähnlich geht es, Neo-Obfrau der Ortsgruppe(im Bild oben). „Klar bekomme auch ich Anrufe und Mails von den Kandidaten, in denen sie sich persönlich vorstellen und um Unterstützung bitten“, sagt sie.Man habe sich aber bereits bei der Nominierung der Kandidaten mit den anderen Ortsgruppen in der Gemeinde Bruneck abgestimmt. „Die Art und Weise, wie die Ortsgruppen mit einbezogen werden, finde ich jedenfalls sehr gut“, sagt Adams. Schade sei nur, dass so wenig Zeit war, neue Kandidaten zu suchen.Dass die Basis durch diese Vorwahlen mehr Gewicht bekommt, begrüßt auch, Obmann der SVP-Ortsgruppe. Auch er habe schon den einen oder anderen Anruf bekommen. „Druck aber hat niemand gemacht“, sagt er. Und wie sieht er die kolportierte Richtungswahl für oder gegen den Landeshauptmann? „Da wird wohl der Teufel an die Wand gemalt, denn die gibt es nicht“, sagt Amort lapidar.„Es ist die Stärke der SVP, auf die eigene Basis zu bauen“, betont. „Die Ortsgruppen sollen und werden am Dienstag frei entscheiden, ohne Druck und Drohgebärden. Es zählen einzig und allein die Kompetenz, Bodenständigkeit und Überzeugungsfähigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten. Ich habe volles Vertrauen in unsere Ortsgruppen, ihr Votum wird das richtige sein.“ Es gehe nicht um Richtungsentscheidungen, wie wiederholt kolportiert wurde. „Es geht ausschließlich darum, wer die besten Kandidatinnen und Kandidaten für Rom sind“, so Achammer. „Und diese werden nur einen einzigen, gemeinsamen Auftrag haben: unsere Autonomie nach Punkt und Beistrich verteidigen, denn nichts ist selbstverständlich oder geschenkt.“