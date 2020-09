Dänemark setzt Österreich ebenfalls auf rote Liste

Bereits am Vortag hatte das dänische Außenministerium avisiert, dass Österreich, ebenso wie die Niederlande und Portugal, die in Dänemark geltende „Schmerzgrenze“ von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche überschritten habe. Die Bundeshauptstadt Wien steht schon seit vergangener Woche auf der „roten Liste“ des SSI.Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen gilt Wien in Deutschland und Belgien seit Mittwoch offiziell als Corona-Risikogebiet. „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Bundesland Wien wird aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt“, erklärte das deutsche Auswärtige Amt am Mittwochabend. Brüssel erklärte Wien ab Freitag 16 Uhr zur „roten Zone“.Der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, stellte am Donnerstag in der „ZiB um 13 Uhr“ des ORF klar, dass der kleine Grenzverkehr erlaubt sei und es hier durch die Reisewarnung Deutschlands für Wien keine Einschränkungen geben werde. Die von Berlin am Mittwoch verkündete Maßnahme gelte „unabhängig von der Staatsbürgerschaft, und das gilt auch für mich“, sagte der Diplomat außerdem.

apa