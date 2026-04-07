Nach 13 Jahren hatte Peter Kaiser (SPÖ) mit Ende März auf das Amt verzichtet. Weitere Personalrochaden im Sinne des Generationenwechsels bei der SPÖ beschäftigten am Dienstag den Landtag. Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), zuletzt Dritte Landtagspräsidentin, wurde mit 22 von 33 gültigen Stimmen als Landesrätin gewählt. Dafür musste sie zuvor als Bürgermeisterin von Lendorf (Bezirk Spittal\/Drau) zurücktreten. Sie verzichtete auf ihr Landtagsmandat und wurde als Regierungsmitglied angelobt. Lagger-Pöllinger übernimmt unter anderem das Gemeindereferat.<BR \/><BR \/>Christina Patterer-Burgstaller (SPÖ) rückte als Landtagsmandatarin nach. Zum neuen Dritten Präsidenten des Kärntner Landtags wurde Günter Leikam (SPÖ) gewählt. Nach der Nachwahl von Ausschüssen stand am Dienstag noch die Rede des neu gewählten Landeshauptmannes am Programm.