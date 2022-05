Darum darf Erdogan, der türkische Dompteur, nicht belohnt werden Darum darf Erdogan, der türkische Dompteur, nicht belohnt werden

Gewarnt hatte weder in NATO-Kreisen noch in der EU irgendeiner, als sich die Türkei unter dem Autokraten Recep Tayyip Erdogan dafür anbot, im Krieg in der Ukraine dank einer Schaukelpolitik den Friedensstifter zwischen Kiew und Moskau zu spielen. Demgegenüber zeigt sich Ankara von Beginn an fest dazu entschlossen, sich in dieser Rolle sogar maximal zu profilieren, um daraus nicht nur das größte diplomatische Kapital zu schlagen. + Von Ferry Batzoglou