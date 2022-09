Darum ist die Globalisierung unumkehrbar Darum ist die Globalisierung unumkehrbar

Vor gut 3 Jahrzehnten endete der Kalte Krieg, und die ehemaligen Länder des Ostblocks begannen ihre Verwandlungen in Markwirtschaften, die sie zur Interaktion mit der übrigen Weltwirtschaft in die Lage versetzten. Die Aufteilung der Welt in drei Segmente – die hochentwickelten kapitalistischen Volkswirtschaften, die sozialistischen Planwirtschaften und die „Dritte Welt“ – erschien zunehmend als überholt. Geht diese Ära nun zu Ende? + von Grzegorz W. Kodolko *