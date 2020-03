Darum tragen die Politiker jetzt Halstuch

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Frühzeitiges Handeln kann uns schützen, jeder Tag zählt“, betonte Landesrat Widmann am Anfang der Pressekonferenz zur Corona-Lage am Dienstag und gibt dann auch gleich einen praktischen Tipp für all jene, die keine professionellen Schutzmasken zur Hand haben.„Bleiben wir bitte zu Hause und denken Sie dran, wenn Sie doch nach draußen oder zum Einkaufen gehen, einfach einen Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase ziehen. So was hat jeder zu Hause und schützt doch ein bisschen vor der Infektion. Am Abend dann bitte gut waschen“, so Widmann.Auch der Landeshauptmann zeigt, wie es geht. „Man soll sich jetzt so verhalten, als wäre man infiziert. Distanz wahren und Mund und Nase mit einem Baumwolltuch oder Schal bedecken.

