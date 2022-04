Darum wird China den Krieg in der Ukraine nicht beenden Darum wird China den Krieg in der Ukraine nicht beenden

Joseph Samuel Nye Jr. ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Politiker, Publizist und Professor an der Harvard University. In seinem Text „Darum wird China den Krieg in der Ukraine nicht beenden“, wirft Nye einen Blick auf China und seinem Verhalten gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine.