<b>Telefonanrufe:<\/b> Ab 19. November dürfen Callcenter nicht mehr mit vorgetäuschten italienischen Mobilnummern arbeiten, um Verbraucher zu täuschen und ihnen Verträge oder Finanzangebote vorzuschlagen. <BR \/><BR \/>Der Verbraucherschutzverband Codacons sieht dies als wichtigen Test, um die jährlich geschätzten 15 Milliarden unerwünschter Anrufe in Italien einzudämmen. <BR \/><BR \/><b>Elektrogeräte-Bonus<\/b>: Im November startet zudem der Elektrogeräte-Bonus 2025 - ein Zuschuss von bis zu 200 Euro für den Kauf eines neuen, besonders energieeffizienten Geräts. Das zuständige Industrieministerium gibt in den kommenden Tagen den Termin für den sogenannten Click-Day bekannt.<BR \/><BR \/><b>Bordkarten:<\/b> Ab 12. November müssen Ryanair-Passagiere auf gedruckte Bordkarten verzichten: Das Einsteigen ist nur noch mit digitaler Bordkarte auf dem Smartphone möglich. Wer das nicht befolgt, muss mit 55 Euro als „Check-in-Zuschlag“ am Flughafen rechnen.<BR \/><BR \/><b>Geschwindigkeitsmessgeräte:<\/b> Das Verkehrsministerium hat ein Dekret veröffentlicht, das eine digitale Plattform in Betrieb nimmt und den lokalen Behörden sowie den Einsatzkräften 60 Tage Zeit gibt, alle Details zu Blitzern zu melden – Standort, Konformität, Modell und Zulassung.<BR \/><BR \/> Wer die geforderten Angaben nicht fristgerecht übermittelt, darf künftig keine Radarfallen mehr einsetzen. Nicht konforme Geschwindigkeitsmessgeräte müssen ab 30. November abgeschaltet werden.