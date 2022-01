„Das Chaos momentan ist groß“

Sigrun Falkensteiner: Am 8. Jänner haben das italienischen Gesundheits- und das Bildungsministerium ein Protokoll für den Ablauf in den Schulen veröffentlicht. Mit diesem Protokoll hatten alle Regionen und Provinzen in Italien große Probleme – sowohl die Eltern, die Schulen und die Epidemiologischen Überwachungseinheiten waren und sind überlastet. Daher wurden in Abstimmung zwischen Bildungsdirektionen und Sanitätsbetrieb Wege gesucht, um aus diesem Dilemma herauskommen. Ob mit den neuen Regeln nun die Infektionen ansteigen werden, wird der Sanitätsbetrieb genau beobachten und die Entwicklung abschätzen. Es wird beobachtet, dass die Omikron-Variante zwar hochansteckend ist, aber die Belastung in den Spitälern stabil bleibt. Zudem fischen wir mit den Nasenflügeltests viele Infizierte früh genug heraus. Daher ist die Idee hinter den neuen Regeln eine kontrollierte Öffnung.Falkensteiner: Das müssen natürlich die Experten im Sanitätsbetrieb bewerten. Aber im Moment geht es vorrangig darum, Klarheit bei den Regelungen zu schaffen. Das Chaos ist momentan nämlich groß. Wir haben aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen im Land die Situation, dass viele Eltern keinen Quarantänebescheid bekommen und vielfach die Unsicherheit herrscht, ob das eigene Kind zirkulieren darf oder nicht. Es gibt auch Situationen, in denen ein Kind im Fernunterricht ist, sehr wohl aber an außerschulischen Aktivitäten und Freizeitangeboten teilnimmt. Das verwirrt natürlich zusätzlich.Falkensteiner: Ja, das ist aktuell eine Herausforderung, weil die Lehrpersonen selbst in Quarantäne müssen, oder weil sie zuhause bei ihren Kindern bleiben müssen, die in Quarantäne oder im Fernunterricht sind. Daher hoffen wir, dass die neuen Regeln etwas Luft bringen.Falkensteiner: Genau, aber auch das Anheben der Schwelle bei den Infektionen in der Klasse. Im Kindergarten war es bislang ja so, dass – wenn ein Kind oder eine pädagogische Fachkraft positiv war – die ganze Gruppe zuhause bleiben musste. War bei der Rückkehr in den Kindergarten wieder jemand positiv, fing dasselbe wieder von vorne an. Wir sind daher überzeugt, dass die neuen Regeln diesbezüglich mehr Bildungszeit in Präsenz bringen. Und es wird Klarheit geschaffen.Falkensteiner: Es gibt nun ein einziges Protokoll für die Schule. Bislang gab es 3 Protokolle mit Regeln, bei dem man nie genau wusste, welches nun wichtiger war bzw. welche Regeln die anderen aufheben. Nun wird Klarheit geschaffen.

